Lazio, chi è Ivanovic: la voglia di riscatto e il sogno stroncato da Mourinho

La Lazio punta su Franjo Ivanovic. È lui l'attaccante scelto dalla società biancoceleste per accontentare la richiesta di mister Gattuso. Il classe 2003 è a un passo dal club di Formello: come vi abbiamo raccontato, l'operazione dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Il croato si era trasferito a Lisbona l'estate scorsa, con il Benfica che ha investito circa 23 milioni di euro per prelevarlo dall'Union Saint-Gilloise. In Belgio, infatti, Ivanovic ha dato il meglio di sé, siglando 21 gol e fornendo 7 assist in 47 presenze.

La stagione in Portogallo, però, non è andata come auspicato. Ivanovic non è riuscito a giocare con continuità, il suo minutaggio è calato con l'avanzare della stagione. Le scelte di José Mourinho, allenatore del Benfica prima di tornare al Real Madrid, hanno infranto il sogno Mondiale di Ivanovic, il quale non è stato convocato per partecipare alla competiione con la sua Croazia. Ora vuole dimostrare a tutti di che pasta è fatto.

La Lazio ha superato la concorrenza di altri club, tra cui il Real Betis in Spagna. Un trasferimento nella Capitale gli consentirebbe di trovare continuità, quella che non gli è stata garantita nell'ultimo anno, e ripartire da dove aveva lasciato. D'altronde, ha ancora 22 anni. E tutto il tempo per rilanciarsi.

Pubblicato il 29/07, aggiornato il 7/08