Frosinone - Lazio, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Alle porte la sesta e ultima amichevole estiva per la Lazio di Gattuso. Dopo le vittorie contro la Primavera (3-1), la Flaminia Civita Castellana (6-0), l’Avellino (6-3), l’Ascoli (2-1) e l’Ostiamare (4-0), i biancocelesti si preparano all’ultimo test del precampionato nonché secondo davanti ai propri tifosi. Da Formello ci si sposterà infatti allo Stirpe, dove i ragazzi di Gattuso sfideranno i padroni di casa del Frosinone. La squadra biancoceleste sarà impegnata domenica 9 agosto alle 20:45 al Benito Stirpe per una gara che sarà trasmessa in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele