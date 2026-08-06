Lazio, ecco il baby portiere Bekirov: si allena già con Gattuso
06.08.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Tra i giovani già arrivati a Formello c'è anche Umut Bekirov. Il portiere bulgaro, classe 2010 ed ex Ludogorets, come scrive il Corriere dello Sport, è stato tesserato dalla Lazio a luglio ed è considerato uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.
Titolare nelle nazionali giovanili della Bulgaria, il club biancoceleste è convinto di aver messo le mani su un investimento di grande prospettiva.
Bekirov compirà 16 anni il prossimo 16 agosto e da circa una settimana si allena con la prima squadra agli ordini di Gattuso, ricoprendo il ruolo di quarto portiere.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.