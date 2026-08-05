Calciomercato Lazio | Sfida al West Ham: in palio c'è Broja
05.08.2026 13:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio valuta diversi profili, soprattutto per l'attacco. Ma la concorrenza rischia di essere più scaltra. I biancocelesti sognano Santiago Gimenez, è lui il primo obiettivo, ma intanto le alternative rischiano di sfumare.
Secondo quanto riportato da James Hokery, giornalista di 'The Athletic', Armando Broja sarebbe finito nel mirino del West Ham. Gli Hammers avrebbero aperto i contatti con il Burnley, squadra proprietaria del cartellino.
Le discussioni sono alle fasi iniziali, si parla anche dell'inserimento del difensore Ollie Scarles come contropartita tecnica. Broja è nel mirino del West Ham, ma la Lazio continua a monitorare la situazione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.