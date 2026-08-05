Lazio - Gimenez, pista in salita: ma Gattuso non scende a compromessi
05.08.2026 08:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - La Lazio spera che la situazione Gimenez possa evolversi nelle prossime settimane, anche se il tempo stringe e il pressing del Porto rischia di chiudere definitivamente la porta. In caso di fumata nera, restano sullo sfondo le alternative: Ivanovic del Benfica, Pinamonti del Sassuolo, Füllkrug del West Ham e Kennedy del Fluminense.
Per il momento, però, la priorità non cambia: come spiega il Corriere dello Sport, Gattuso preferisce aspettare il centravanti giusto piuttosto che chiudere un'operazione poco convincente. Il vero ostacolo, più che la concorrenza, continua a essere rappresentato dalle risorse economiche limitate della Lazio.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.