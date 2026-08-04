Lazio, Gattuso in ansia per la difesa: tanti giocatori ai box. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Difesa a pezzi. Nei giorni di preparazione a Formello, Gattuso ha dovuto fare a meno di diversi giocatori a causa di problemi fisici. E non è chiaro quando torneranno a disposizione del tecnico della Lazio. Si tratta di Patric, Gigot, Tavares e Pellegrini. Per i primi due, il recupero sembra lontano: "Ne avrà per tanto", ha spiegato il mister biancoceleste dopo l'amichevole contro l'Ascoli.

"Tavares ha perso metà preparazione perché aveva un fastidio nel ginocchio", ha detto invece riguardo al terzino portoghese, che da tempo ormai manca in gruppo. "Pellegrini non era disponibile (ad Ascoli, ndr.) perché ha avuto un problema alla caviglia", ha infine concluso. Anche l'ex Juventus è da qualche giorno che non mette piede in campo e non lavora con i compagni.

I prossimi giorni serviranno a Gattuso per chiarire le condizioni di questi calciatori, soprattutto in vista del primo impegno ufficiale del 16 agosto contro il Mantova in Coppa Italia (trentaduesimi di finale).