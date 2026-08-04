Bologna, sale l'attesa in vista dell'esordio con la Lazio: a breve i tagliandi
RASSEGNA STAMPA - Il conto alla rovescia in vista dell’inizio del campionato è ufficialmente iniziato. La Lazio, dopo l’impegno di Coppa Italia contro il Mantova, in programma domenica 16 agosto alle 21.15, farà il suo esordio in campionato lunedì 24 agosto nel match contro il Bologna.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport a breve partirà la vendita dei tagliandi. In casa Bologna l’attesa è altissima per vedere la prima di Tedesco sulla panchina dei felsinei. In casa rossoblu si parte da più di 20mila abbonati con posti disponibili per i tifosi di casa in San Luca, in Distinti e in Tribuna.
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