Ascoli, Tomei: "Ottima partita contro la Lazio, abbiamo lottato"

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Dopo la sconfitta in amichevole contro la Lazio, il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei ha commentato la partita e la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni: "È stata un'ottima partita. Il rammarico non è per il risultato, ma per il problema al ginocchio di Alagna. Nei prossimi giorni valuteremo l'entità dell'infortunio. I ragazzi hanno affrontato un avversario di alto livello con personalità. I valori tecnici erano differenti, ma siamo rimasti in partita, abbiamo lottato e questa gara deve darci maggiore consapevolezza".