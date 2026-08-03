Lazio, finita la fatica nella preparazione: ora Gattuso cambia marcia

RASSEGNA STAMPA - Un giorno di riposo per la Lazio, iniziato subito dopo il fischio finale della sfida di Ascoli. La squadra tornerà ad allenarsi domani a Formello per preparare la prossima amichevole, in programma mercoledì alle 18 contro l'Ostiamare.

Gattuso spera di recuperare alcuni degli acciaccati delle ultime settimane. Contro l'Ascoli sono rimasti fuori sette giocatori: oltre ai lungodegenti Cataldi, Isaksen, Furlanetto, Patric e Gigot, non sono partiti per le Marche neanche Tavares e Pellegrini. Due assenze pesanti sulla corsia sinistra, dove, come già accaduto contro l'Avellino, è stato adattato Marusic. Come spiegato dallo stesso tecnico e riportato dal Corriere dello Sport, la parte più intensa della preparazione è ormai alle spalle. Adesso il lavoro si concentrerà sull'aumento dei "picchi di velocità", in vista dell'inizio della stagione.

Prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia, in programma il 16 agosto all'Olimpico contro il Mantova nei trentaduesimi di finale, restano infatti due test: mercoledì con l'Ostiamare e domenica sera (20.45) a Frosinone. Salvo sorprese, però, il debutto casalingo sarà accompagnato da una cornice di pubblico inferiore rispetto all'entusiasmo visto ieri al Del Duca, complice la contestazione della tifoseria.