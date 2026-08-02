Lazio, Rovella: "Europa? Io ci credo. La società ambisce a questo e chi..."
02.08.2026 23:21 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Nel corso dell'intervista rilasciata in zona mista, Nicolò Rovella ha parlato di obiettivi e della volontà di voler riportare la Lazio in Europa. Queste le parole del centrocampista: "Io ci credo e secondo me è importante ritornare in Europa. Chi vuole rimanere per l’obiettivo è giusto che rimanga, chi non vuole rimanere può andare. L'Europa è l'obiettivo? La società ambisce a quello, io in primis ambisco a ritornare in Europa".
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