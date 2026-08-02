Lazio, i tifosi invadono Ascoli: prosegue la protesta contro Lotito - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Cori contro Lotito. Prosegue la protesta dei tifosi laziali, con i tifosi dell'Ascoli che si uniscono ai cori contro il patron biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Il capitano Mattia Zaccagni chama a raccolta la squadra sotto il settore ospiti.

I tifosi sono pronti a riabbracciare la Lazio. Dopo i primi tre test amichevoli a porte chiuse, i tifosi della Lazio hanno invaso Ascoli per sostenere i propri colori. L'esodo è solo il preludio di ciò che accadrà nel corso della stagione, con la tifoseria che presenzierà unicamente alle trasferte, lasciando lo Stadio Olimpico nel silenzio. Un silenzio che, però, sembra essere l'unico modo per fare rumore. C'è attesa per l'inizio del match, i tifosi hanno iniziato a alzare i primi cori fuori dal Del Duca. Di seguito le immagini.