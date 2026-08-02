Calciomercato Lazio | Gimenez o Ivanovic, ma a fine agosto: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio, a queste condizioni, resta un'impresa. Lotito e Fabiani continuano a muoversi entro i limiti imposti dal saldo zero, una condizione che riduce al minimo i margini di manovra e obbliga il club ad attendere le occasioni giuste prima di affondare il colpo.

Per l'attacco, i nomi monitorati sono quelli di Santiago Gimenez del Milan e Franjo Ivanovic del Benfica. Sul primo ci sono anche Porto, Fiorentina e Club América; mentre il secondo è seguito con attenzione soprattutto da Betis e Galatasaray. Entrambi rappresentano piste complicate oggi, ma potrebbero trasformarsi in opportunità negli ultimi giorni di mercato, quando gli equilibri e le richieste dei club saranno destinati a cambiare.

La sensazione è che la Lazio debba ancora aspettare prima di poter intervenire. La liquidità a disposizione è limitata e ogni operazione dovrà essere costruita con grande attenzione. In questo contesto, consegnare a Gattuso una squadra più competitiva e riportare i biancocelesti ai livelli delle stagioni migliori si prospetta come una sfida tutt'altro che semplice.