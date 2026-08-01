Nesta consiglia la Lazio: le parole sulla squadra e sul mercato
01.08.2026 20:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Nel corso dell’intervista ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio dopo la gara contro il suo Avellino l’ex capitano biancoceleste parla anche del mercato e di quello che ancora dovrebbe essere fatto per Gattuso. Queste il pensiero di Alessandro Nesta: “Per me c'è ancora da fare sul mercato, è una buona squadra, c'è da mettere un'asticella, non alzargliela troppo”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.