Cataldi vuole rimanere alla Lazio: capitolo rinnovo, si può chiudere in fretta

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RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi vuole rimanere alla Lazio. Resta attaccato alla maglia. La sua, da sempre. A giugno c'è stato un primo approccio tra la società biancoceleste e l'agente Beppe Riso per parlare di rinnovo, è probabile anche che si sia nuovamente accennato al discorso durante l'incontro avvenuto giovedì a Formello. Secondo Il Messaggero, il discorso sul rinnovo potrebbe chiudersi in fretta vista la volontà del calciatore di proseguire in biancoceleste.