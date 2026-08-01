Cataldi vuole rimanere alla Lazio: capitolo rinnovo, si può chiudere in fretta

01.08.2026 12:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Cataldi vuole rimanere alla Lazio: capitolo rinnovo, si può chiudere in fretta
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RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi vuole rimanere alla Lazio. Resta attaccato alla maglia. La sua, da sempre. A giugno c'è stato un primo approccio tra la società biancoceleste e l'agente Beppe Riso per parlare di rinnovo, è probabile anche che si sia nuovamente accennato al discorso durante l'incontro avvenuto giovedì a Formello. Secondo Il Messaggero, il discorso sul rinnovo potrebbe chiudersi in fretta vista la volontà del calciatore di proseguire in biancoceleste.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.