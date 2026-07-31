Lazio, dalla Germania: “Fullkrug cambia agente”. E spunta un altro club

31.07.2026 21:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, dalla Germania: “Fullkrug cambia agente”. E spunta un altro club

Cercasi attaccante in casa Lazio e tra i nomi indicati potrebbe esserci anche quello di Niclas Füllkrug, reduce da un’esperienza tutt’altro che entusiasmante al Milan. Il giocatore è tornato al West Ham e, secondo quanto riportato da DeichStube, avrebbe deciso di cambiare agenti.

Füllkrug avrebbe infatti lasciato l’agenzia Roof alla quale era affiliato da tre anni e avrebbe deciso di gestire in autonomia i propri interessi. Il West Ham intanto, che non lo considera più all’interno del proprio progetto, avrebbe aperto a un nuovo prestito.

Una formula che farebbe felice la Lazio, non fosse per i circa 5,6 milioni attualmente percepiti da Füllkrug al West Ham. Proprio la formula però potrebbe far tornare il 33enne appetibile anche per il Werder Brema, a sua volta alla alla ricerca di un attaccante.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.