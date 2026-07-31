Lazio, si prova il doppio colpo dall’Empoli per il settore giovanile: i dettagli

31.07.2026 20:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, si prova il doppio colpo dall’Empoli per il settore giovanile: i dettagli

Mercato praticamente fermo per la prima squadra, ma intanto in casa Lazio proseguono i movimenti per quanto riguarda il settore giovanile. E sono due nello specifico i giovani calciatori che il club starebbe provando a portare a Formello.

Come riportato da Gazzetta Regionale, infatti, la Lazio avrebbe presentato una prima offerta per Jacopo Landi, attaccante classe 2009 di proprietà dell’Empoli e campione d’Europa con l’Under 17 di Franceschini, reduce dalla vittoria del campionato Under 18 con i toscani segnando 15 gol e 6 assist in 28 presenze. 

Nel mirino della Lazio, poi, anche il centrocampista classe 2008 Cristian Bagordo, che nell’ultima stagione si è alternato tra Empoli e Cremonese con un totale di 22 presenze, 2 gol e altrettanti assist nel campionato Primavera.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.