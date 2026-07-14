Il Guidonia Montecelio pesca dalla Lazio: Rufini è il nuovo jolly difensivo

Fonte: Guidonia Montecelio 1937 Fc

Cresciuto nella scuola calcio dello Sporting Rieti, Davide Rufini ha spiccato il volo verso la realtà professionistica del grande calcio che tutti i ragazzi sognano: la Lazio Under 14. Dopo l'ultima stagione, il difensore classe 2012 ha avuto l'occasione di poter sposare la causa Guidonia Montecelio 1937 Fc, da dove ripartirà nel prossimo campionato. Davide può ricoprire diversi ruoli, terzino o esterno in un 3-5-2, dando una mano anche come difensore centrale. A rendere noto il trasferimento è il club rossoblù con un comunicato stampa:

"Davide Rufini è un nuovo giocatore dell’Under 15 del Guidonia Montecelio 1937 Fc. Il calciatore classe 2012 è un terzino o esterno a tutta fascia nel 3-5-2, ma all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Davide ha disputato l’ultima stagione con la maglia della Lazio e ora è a piena disposizione del club rossoblù. Nato a Roma il difensore incentra il suo gioco sulla corsa in velocità grazie alle sue grandi doti atletiche che gli permettono di saltare l’avversario. Rufini è forte anche palla al piede, infatti, in molte delle sue cavalcate gli piace condurre dentro al campo, anche se ammette che vorrebbe migliorarsi ogni giorno per potersi esprimere sempre al meglio. Il ricordo che colleziona con maggiore emozione sono i quarti di finale dei playoff disputati contro la Vigor Perconti, contro cui ha messo a referto un gol e assist. Dallo Sporting Rieti, David si porta dietro tutti gli insegnamenti e i consigli dei mister ovvero, che solo attraverso l’impegno, la dedizione e la costanza si possono raggiungere grandi risultati. “I miei ex allenatori hanno svolto un ruolo cruciale e determinante nella mia crescita. Il mister nonché presidente dello Sporting Rieti Irfan Pengili, è forse quello che più che mi ha fatto crescere durante il suo percorso”, ha dichiarato Davide Rufini ai microfoni del club rossoblù".