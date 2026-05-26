Lazio, i risultati del settore giovanile: resta in corsa solo l’U17 di Ledesma
Resta una sola squadra al settore giovanile della Lazio ancora in corsa nelle fasi finali dei rispettivi campionati: l’U17 guidata da Cristian Ledesma. I ragazzi dell’ex capitano biancoceleste giocheranno tra 7 e 14 giugno contro l’Empoli nei quarti di finale dei playoff dopo aver superato l’Atalanta al primo turno e il Bologna al secondo.
Rimane invece una giornata di campionato in casa del Sassuolo all’U18 della Lazio, che è però già aritmeticamente fuori dalla zona playoff e che nell’ultimo turno ha perso di misura contro la capolista Inter. Eliminate invece agli ottavi dei playoff l’U16 contro l’Atalanta e l’U15 contro l’Inter.
Si è fermata infine ai gironi della Fase Interregionale l’U14 della Lazio, che però nelle ultime due settimane ha portato casa prima la vittoria del Trofeo 'Ignazio Scardina’ per il secondo anno consecutivo e poi il secondo posto alla seconda edizione del Memorial ‘Carlo Zecchini’.