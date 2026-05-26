Lazio, bonus Champions nel contratto di Gattuso: la mossa di Lotito

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "IL NUOVO OBIETTIVO È DEMIROVIC" CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo nome, ancora per l'attacco. Dalla Germania sono sicuri: come riportato da fussballdaten.de, la Lazio avrebbe puntato Ermedin Demirović, centravanti bosniaco classe '98 dello Stoccarda. Sembra che il suo nome sia finito nella... CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo nome, ancora per l'attacco. Dalla Germania sono sicuri: come riportato da fussballdaten.de, la Lazio avrebbe puntato Ermedin Demirović, centravanti bosniaco classe '98 dello Stoccarda. Sembra che il suo nome sia finito nella...