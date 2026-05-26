Lazio, bonus Champions nel contratto di Gattuso: la mossa di Lotito
RASSEGNA STAMPA - Manca solo la firma, poi l'ufficialità e l'inizio del suo lavoro a Formello. Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. Lotito l'ha scelto subito: visto che Sarri è ormai a un passo dall'Atalanta, il presidente ha accelerato e chiuso per l'ex ct della Nazionale italiana. L'accordo sarà sulla base di un contratto biennale (uno più uno, il secondo anno è praticamente una formalità) da 1,5 milioni di euro più bonus.
Come raccontato da Il Corriere dello Sport, nel contratto di Ringhio sarà presente anche un bonus Champions League, oltre agli altri premi europei. Per il club biancoceleste sarebbe un salto non indifferente rientrare nei primi quattro posti in classifica l'anno prossimo, dopo la nona posizione di questa stagione.