Lazio, Gattuso ritrova Gigot: hanno già lavorato insieme, ecco quando
25.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Vecchie conoscenze a Formello. Come nuovo allenatore della Lazio, Gattuso ritroverà Samuel Gigot. I due hanno già lavorato insieme in passato, nella precedente esperienza del tecnico sulla panchina del Marsiglia tra settembre 2023 e febbraio 2024.. Ora si rivedranno nella Capitale, salvo sorprese di mercato. Il centrale biancoceleste, che per diversi problemi fisici non è mai stato a disposizione di Sarri, era il capitano di Ringhio, con cui ha giocato 16 presenze tra Ligue 1, Europa League e Coupe de France (con 2 gol segnati).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.