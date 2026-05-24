Lazio, già oggi l’incontro Sarri-Lotito per l’addio? I dettagli e le richieste
RASSEGNA STAMPA - Archiviato il campionato, arriverà presto il momento dei saluti. Maurizio Sarri si prepara a lasciare la Lazio, non lo ha detto esplicitamente dopo la gara col Pisa ma lo ha lasciato intendere tra le righe. Prima, però, dovrà andare in scena l’incontro con Lotito per mettere tutto nero su bianco.
Tecnico e presidente si incontreranno sicuramente a stretto giro ma non è da escludere che vengano ridotti al minimo i tempi di attesa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, l’incontro tra Sarri e Lotito potrebbe andare in scena già nella giornata odierna, con l’allenatore che vuole evitare il braccio di ferro a patto però di vedere soddisfatte alcune richieste.
Sarri, riporta sempre il quotidiano, sarebbe disposto anche a rinunciare nuovamente alle ultime mensilità sul contratto per poter agevolare la separazione. Il tecnico chiederà però a Lotito che dal discorso vengano esclusi tutti gli uomini del suo staff, e che tutti ricevano quindi quanto previsto dal contratto. Se dovessero essere soddisfatte queste richieste si concretizzerebbe a stretto giro il secondo addio di Sarri alla Lazio, ancora con rinunce importanti da parte del tecnico.