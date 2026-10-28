Lazio-Roma, primi biglietti in vendita per il derby: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la prima fase di vendita dei biglietti per il derby della Capitale contro la Roma del prossimo 13 dicembre. Di seguito la nota.

"La S.S. Lazio comunica che, in vista della gara Lazio-Roma, in programma domenica 13 dicembre 2026 alle ore 12:30, nei giorni 27, 28 e 29 ottobre è programmata la vendita in prelazione dei biglietti per:

- Gli abbonati Aquilotti alla stagione 2026/27, i quali non avendo diritto a questa gara come già comunicato in campagna abbonamenti, potranno acquistare il biglietto a 10 euro sul proprio posto.

- Gli abbonati alla stagione 2026/27 del settore Sud, quindi dei Distinti Sud Est e Curva Maestrelli compreso gli Aquilotti di questi due settori, i quali non avendo diritto a questa gara come già comunicato in campagna abbonamenti, potranno esercitare il diritto di prelazione acquistando un settore alternativo.

Periodo di Prelazione:

- dalle ore 12:00 di martedì 27 ottobre, fino alle ore 23:59 di giovedì 29 ottobre.

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line come codice coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80 %.

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2010.

(*) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 14 Aquilotto i ragazzi nati dal 01/01/2012.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2022 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti:

- Via dei Gladiatori per i tagliandi Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D'Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere tutta.

Si ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere, per motivi di ordine pubblico non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi.

Tutti i tifosi che acquistano fisicamente un biglietto presso un punto vendita sono tenute a mostrare il proprio documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d'identità.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.)".

Pubblicato il 26/10