Lazio, Gattuso su Icardi e Pellegrini: la ricostruzione del tecnico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ai microfoni di Sky, Gattuso ha parlato anche di Pellegrini, da poco reintegrato dopo esser stato fino ad ora fuori dalla lista per la Lazio, e di Icardi, senza menzionare l'argentino ma parlando di giocatori che potevano esser inseriti dopo la chiusura del mercato. Ecco la ricostruzione del tecnico:

"Pellegrini? A giugno terminerà il suo contratto e la società aveva fatto una scelta. Io sono l’allenatore, io l’ho accettata. Lui e Patric erano fuori lista. Si è chiuso il mercato, avevamo due giocatori che potevamo mettere in lista, si sono fatti dei nomi, ho detto di no sinceramente, non perché non volevo rompere questo giochino qui, perché so che clima si respira oggi nello spogliatoio".

"Patric è andato negli Emirati Arabi, era rimasto solamente Luca, gli ho fatto fare l’amichevole e lì è venuta fuori la decisione. Sappiamo che andrà in scadenza, ma finché si comporta bene, perché non dargli la possibilità di stare in gruppo?! La società era d’accordo, e ad oggi fa parte della rosa".