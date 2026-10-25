Pinamonti out, Gattuso fa il punto sulle condizioni dell'attaccante

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A pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Parma, vinta per 2-1 dalla Lazio, mister Gattuso ha dovuto fare a meno di Andrea Pinamonti, fermato dalla febbre. Al termine della gara il tecnico biancoceleste ha fatto il punto sulle condizioni dell'attaccante.

“Pinamonti ieri stava bene e si è allenato, stamattina alle 7:50 ho visto la chiamata del dottore, aveva 38.5 di febbre. Abbiamo provato a metterlo in piedi, lo volevamo far venire a merenda per non farlo stare a contatto coi compagni. A Formello ci sono poche finestre, abbiamo evitato di farlo stare a contatto visto che aveva 38.2 abbiamo deciso di farlo rimanere a casa”.

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Pubblicato il 24/10