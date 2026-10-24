FORMELLO - Lazio, arriva subito il Sassuolo: Pinamonti out, gli altri...
24.10.2026 23:57 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Poco tempo per gioire della quarta vittoria consecutiva e del primo posto momentaneo in classifica (aspettando l'Inter). La Lazio tornerà subito in campo: martedì alle 18:30 sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia. Solo due giorni, quindi, per preparare il turno infrasettimanale: lunedì sarà già rifinitura (senza conferenza stampa), poi domenica prossima arriverà il Cagliari all'Olimpico.
Gattuso non recupererà nessuno. Ai box resteranno ancora Gudmundsson, Marusic e Rovella; attesa per Pinamonti, frenato dalla febbre poco prima della partita contro il Parma. È a disposizione Cancellieri, tornato dall'infortunio rimediato in vacanza prima dell'ultima sosta. Aspetta l'esordio stagionale anche Cataldi.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.