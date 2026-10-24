Lazio-Parma, Marelli spiega: "C'era rigore su Frattesi e rosso per Troilo!"

Nel post partita di Dazn di Lazio-Parma, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato dell'episodio del mancato rigore assegnato ai biancocelesti per il contatto tra Troilo e Frattesi in area. Di seguito il suo pensiero: “Non è solo un tocco, ma è un contatto. E poi c’è la trattenuta reiterata, costante di Troilo su Frattesi. Posso anche capire che l’arbitro lo valuti come regolare, ma il VAR non può non intervenire. La sanzione disciplinare poteva essere importante, non c’è tentativo di giocare il pallone da parte del difensore. Oltre al calcio di rigore c’era anche il cartellino rosso”.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03