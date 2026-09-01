Lazio, i numeri di maglia per la stagione 2026/27: l’elenco completo
01.09.2026 19:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio è pronta per la nuova stagione. Nei primi test estivi dei biancocelesti, a partire dall'amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, c'è stato modo di capire anche i numeri di maglia in vista dell'inizio delle gare ufficiali. Ecco l'elenco completo.
Portieri: 35 Mandas, 40 Motta, 47 Renzetti;
Difensori: 3 Pellegrini, 4 Patric*, 5 Doekhi, 17 Nuno Tavares, 23 Pedraza, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 77 Marusic, 15 Floriani Mussolini, 33 R. Bordon, Sutalo 37.
Centrocampisti: 6 Rovella, 7 Dele Bashiru, 8 Galassi, 16 Frattesi, 21 Belahyane, 24 Taylor, 28 Przyborek, 32 Cataldi*, 71 Farcomeni;
Attaccanti: 9 Pinamonti, 10 Zaccagni, 11 Isaksen, 14 Noslin, 22 Cancellieri, 63 Serra.
*= quello della scorsa stagione, non ufficiale
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.