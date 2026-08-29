Calciomercato Lazio | Dalla Bosnia: "Offerta per Bajraktarevic"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimi giorni di mercato. La Lazio aspetta di completare alcune uscite prima di pensare a un'ulteriore mossa in entrata. Tra Ratkov e Romagnoli c'è in ballo anche la possibile cessione di Matteo Cancellieri. Ha rifiutato una prima proposta del Genoa, ma la trattativa resta viva. Ha il contratto in scadenza, per questo il club biancoceleste spera che possa andar via.

Intano il portale bosniaco Sport Centar riporta che la Lazio avrebbe già fatto un'offerta per Esmir Bajraktarević, esterno classe 2005 del PSV. Non rientra più nei piani dell'allenatore Bosz, per questo è in uscita e può partire in prestito con diritto di riscatto (più un'alta percentuale sulla futura rivendita). Per lui sarebbe anche arrivata un'altra proposta dall'Italia, più precisamente dalla Fiorentina.

I viola attualmente sarebbero a caccia sia di una punta (Zirkzee o Beto) che di un esterno (come Njie o Gnonto). Il giovane bosniaco è un altro nome in lista che piace molto anche alla Lazio, ma che prima deve formalizzare le uscite. Nell'ultima stagione Bajraktarević ha collezionato 7 gol in 36 partite giocate (ha anche partecipato al Mondiale, eliminando l'Italia con la sua Bosnia).