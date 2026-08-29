Calciomercato Lazio | In lista anche Almqvist: il Parma fa muro

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La Lazio è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. C'è un nuovo nome nella lista di Fabiani: secondo quanto riportato dal giornalista Guglielmo Trupo, il club biancoceleste sarebbe tra le squadre interessate a Pontus Almqvist, esterno classe '99 di proprietà del Parma. Al momento si tratterebbe di una semplice richiesta di informazioni, ma in ogni caso il Parma non apre alla cessione dello svedese. Sulle sue tracce ci sono anche Genoa, Palermo e altre squadre di Serie A.