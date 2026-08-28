DIRETTA - Lazio, allenamento a porte aperte: squadra in campo
28.08.2026 18:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Entra in campo la Lazio. Applausi dai circa mille tifosi presenti in tribuna. Inizia subito il lavoro con un torello guidato da Gattuso. Assenti Pellegrini, Marusic e Dele-Bashiru, oltre a Patric, Gigot e Cataldi. Tra i portieri c'è anche il sedicenne Bekirov.
AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - I tifosi riempiono la tribuna del Fersini, in attesa dell'ingresso in campo dei giocatori. Tra poco avrà inizio l'allenamento.
FORMELLO - Il centro sportivo della Lazio apre i cancelli. Per la prima volta quest'estate, la squadra di Gattuso si allenerà di fronte ai propri tifosi sul campo del Fersini, tornato agibile. L'inizio dell'allenamento è fissato per le ore 18.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.