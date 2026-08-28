Sorteggio Europa League 2026/27: le avversarie di Milan e Juventus
28.08.2026 13:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Si è appena concluso il sorteggio dell'Europa League 2026/27. L'Italia sarà rappresentata nella competizione da Milan e Juventus, che hanno conosciuto oggi quali saranno le loro prossime avversarie. Vediamole nel dettaglio i prossimi incroci:
Di seguito le squadre che dovrà affrontare il Milan di Amorim:
Benfica, Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia in casa; Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta.
Ecco invece le avversarie della Juventus di Spalletti, con l'obiettivo di raggiungere direttamente la prima fase a eliminazione diretta, senza passare dai playoff:
Real Sociedad, Rennes, Omonia e N.E.C. in casa; Az Alkmaar, Ferencvaros, Celta e H. Beer Sheva in trasferta.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.