Calciomercato Lazio | Torna di moda un vecchio obiettivo per la difesa
RASSEGNA STAMPA - Pochi giorni alla fine del mercato ma ancora diverse situazioni da risolvere in casa Lazio. Tra queste quella relativa ad Alessio Romagnoli, sempre nel mirino dell’Atalanta.
In caso di addio di Romagnoli la Lazio dovrebbe tornare sul mercato per portare un altro centrale a Gattuso: nelle ultime ore è stato accostato al club il profilo di Marko Zebic della Dinamo Zagabria, ma spunta anche un altro nome già vicino ai biancocelesti in passato.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, infatti, in caso di addio di Romagnoli la Lazio potrebbe tornare sullo svincolato Diogo Leite, l’ex Union Berlino accostato ai biancocelesti da gennaio che a Formello ritroverebbe Doekhi con cui ha condiviso gli anni in Germania.