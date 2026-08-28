Lazio, tra Romagnoli e l’Atalanta una storia da fotofinish: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Vietato dire la parola fine almeno fino al gong del mercato estivo. Impossibile dare certezze allo stato attuale sul futuro di Alessio Romagnoli, a maggior ragione dopo la cessione di Ahanor da parte dell’Atalanta. I bergamaschi potrebbero salutare anche Kolasinac, ma già con una cessione hanno potenzialmente aperto lo spazio per l’ingresso di Romagnoli, che Sarri riaccoglierebbe di corsa nella propria squadra.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, la Lazio potrebbe accontentarsi di 3 milioni di euro, accettando anche di sedersi al tavolo delle trattative per limare la richiesta, pur di risparmiare un ingaggio molto pesante (il secondo della rosa).
La pista rimane aperta, da qui alla chiusura del mercato potrebbe arrivare in ogni momento una svolta decisiva per portare Romagnoli verso l’Atalanta. La Lazio a quel punto si troverebbe nella condizione di dover portare un nuovo difensore a Gattuso, con Zebic che in queste ore è stato accostato al club biancoceleste.