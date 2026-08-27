Mussa non ha dubbi: "Lazio da metà classifica, al livello di Udinese e..."

27.08.2026 18:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Mussa non ha dubbi: "Lazio da metà classifica, al livello di Udinese e..."
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Giovanni Mussa ha detto la sua sulla competitività della Lazio dopo gli arrivi di Frattesi e Pinamonti. Di seguito le sue parole: "Il fattore ambientale incide sempre, ma a Roma di più. Dopodiché la squadra ha valori da metà classifica, sullo stesso livello di Udinese, Bologna e Torino".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.