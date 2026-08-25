Lazio, caso Pellegrini? Qualcosa non torna: cosa filtra davvero

L’indiscrezione su un possibile caso disciplinare non trova conferme a Formello: Pellegrini ha un buon rapporto con Gattuso e vuole restare

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Ci risiamo, ma stavolta conviene andarci piano. Luca Pellegrini salta Bologna e Il Messaggero apre anche alla possibilità che dietro l’assenza possa esserci una questione disciplinare. Un’indiscrezione che fa inevitabilmente discutere, soprattutto considerando quanto accaduto in passato intorno al terzino biancoceleste. Ma per quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, ad oggi questa ricostruzione non trova conferme. C’è invece un problema fisico, subdolo, emerso attraverso la risonanza, e soprattutto c’è un rapporto con Gennaro Gattuso che risulta buono. Il tecnico ha già fatto capire più volte al ragazzo di considerarlo parte del progetto e di volerlo avere a disposizione. Nessuna guerra, dunque. Almeno per quello che filtra da Formello.

Pellegrini veste la maglia della Lazio dal gennaio 2023 e in questi anni il suo percorso non è stato sempre lineare. Infortuni, concorrenza, momenti complicati, qualche scelta tecnica difficile da digerire. Ma oggi i fatti raccontano anche altro. Pellegrini è dentro il gruppo, sta coltivando il rapporto con i nuovi e si è avvicinato molto a Frattesi, tanto da aiutarlo anche nella ricerca di casa. In queste settimane ha parlato più volte pure con Pinamonti, amico di famiglia di vecchia data. Non saranno certamente questi dettagli a stabilire una gerarchia tecnica, ma aiutano a fotografare la quotidianità di un calciatore che si sente dentro la Lazio e non ai margini. E che, soprattutto, non risulta aver avuto frizioni tali da giustificare provvedimenti nei suoi confronti.

Poi nel calcio gli spifferi esistono e fanno parte del mestiere. Si raccolgono, si verificano e qualche volta raccontano ciò che sta per accadere. Quello disciplinare, però, al momento sembra soffiare nella direzione sbagliata. Pellegrini continua ad allenarsi quando il fisico glielo consente, mantiene un rapporto positivo con Gattuso e non manifesta alcuna intenzione di cambiare aria. Vuole recuperare, restare alla Lazio e giocarsi le proprie chance. Sarà poi il campo a stabilire quanto spazio riuscirà a conquistarsi. È questa, oggi, la fotografia che emerge da Formello. Senza processi e senza assoluzioni preventive: semplicemente attenendosi ai fatti che risultano.