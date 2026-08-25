Calciomercato Lazio | Il Cesena ci prova per Artistico: i dettagli
25.08.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ultimi giorni per decidere il futuro di Gabriele Artistico. Non è escluso che il centravanti possa lasciare la Lazio proprio alla fine del mercato, dopo aver svolto tutta la preparazione estiva con la maglia biancoceleste. Diverse squadre si sono fatte avanti per lui, ma senza riuscire ancora a convincerlo. Adesso, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe l'interesse del Cesena. Il classe 2002 può essere tra le idee last minute dei bianconeri, a caccia di un attaccante. Resta in corsa anche il Padova, oltre ad altri club di Serie B. Defilato invece il Frosinone in A.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.