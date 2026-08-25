Calciomercato Lazio | Offerta per Hutchinson del Leicester City: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano ulteriori riscontri su Lorenz Hutchinson e l'offerta della Lazio. È di qualche giorno fa l'indiscrezione che vedeva una proposta del club biancoceleste per l'attaccante classe 2008 del Leicester City, in scadenza tra un anno. Ora la notizia è stata rilanciata dall'esperto di mercato inglese Ben Jacobs, secondo cui sarebbero in corso dei contatti tra i due club dopo il primo approccio da Formello. Da capire se la Lazio, attualmente impegnata nell'affare Pinamonti, chiuderà anche per il giovane centravanti delle Foxes.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03