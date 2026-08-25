Calciomercato Lazio | Pinamonti, il Sassuolo ha trovato il sostituto: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Si muove qualcosa in ottica Andrea Pinamonti. Nella serata di ieri la Lazio ha intensificato ulteriormente i contatti per arrivare alla chiusura della trattativa. Sono stati fatti dei passi in avanti con il Sassuolo sulla cifra e sulla formula, oltre che sulle garanzie di un riscatto che ufficialmente non potrà essere obbligatorio per le limitazioni imposte alla Lazio sul mercato.

IL SASSUOLO E IL SOSTITUTO DI PINAMONTI - A testimoniare i progressi fatti dalle due società sono anche gli ultimi movimenti dei neroverdi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il club emiliano-romagnolo si sarebbe mosso sul fronte Sebastiano Esposito, individuato come potenziale sostituto di Pinamonti. L'attaccante è in uscita dal Cagliari dopo che i rapporti con il club si sono deteriorati.

I sardi, pur di lasciarlo partire, accetteranno anche un prestito con diritto di riscatto. Sono molti i club che si sono interessati a Esposito, tra questi anche la stessa Lazio che poi ha preferito la pista Pinamonti. Il Sassuolo ci prova, ma dovrà vedersela almeno con il Torino: società che da qualche giorno ha avviato una trattativa con il Cagliari.