Calciomercato Lazio | Interesse per Di Gregorio della Juve: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Rilanciata un'indiscrezione di mercato da Damiano Er Faina attraverso il suo profilo X: la Lazio sarebbe interessata a Michele Di Gregorio, portiere in uscita dalla Juventus dopo l'arrivo di Vicario dal Tottenham. L'estremo difensore è destinato a lasciare Torino, viste anche le ultime prestazioni fortemente negative tra i pali. Su di lui ci sono anche diverse altre squadre, sia italiane che estere. La Lazio, dal canto suo, ha già Mandas come titolare e Motta come secondo: difficile quindi pensare che il club di Formello possa fare un acquisto per la porta negli ultimi giorni di mercato, a meno di una cessione in quel ruolo.