Ex Lazio | Milan, Gila su Sarri: "È incredibile, mi ha insegnato tanto"

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Presente a Trento per il Festival dello Sport, Mario Gila ha parlato nel panel a lui dedicato. Il difensore del Milan ha ricordato il suo passato alla Lazio con Sarri in panchina, paragonandolo anche ad Amorim con cui ora lavora in rossonero. Di seguito le sue parole.

"Sarri mi ha insegnato tanto, ma all'inizio è stata dura e lui lo sa. Mi ha dato l'opportunità e io per qualche partita non l'ho sfruttata. Così per un po' di tempo sono stato senza giocare. Ma abbiamo lavorato su tante cose tattiche e di gioco. Lui è una persona incredibile, incredibile davvero, una grande persona. Dentro al campo è cazzuto, tosto, duro".

"Sarri è molto più tattico, ordinato. Ad Amorim piace più andare in avanti, essere aggressivo, non hai tutto questo controllo della partita magari. Due esperienze diverse e che ti danno tanto".