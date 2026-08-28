Calciomercato | Dalla Croazia: “Sergi Dominguez verso la cessione. La Lazio…”
CALCIOMERCATO LAZIO - Pochi giorni alla chiusura del mercato e più di una situazione ancora da definire in casa Lazio. Tra queste la possibilità di un’uscita di Alessio Romagnoli e l’eventuale necessità di trovare un sostituto da portare alla corte di Gattuso.
Come vi abbiamo raccontato non trova particolari conferme la voce sul possibile ritorno di fiamma per Diogo Leite qualora Romagnoli dovesse lasciare la Lazio per dirigersi verso l’Atalanta o altrove. Non sono esclusi però altri ritorni di fiamma.
Rimasta senza posto in Champions League, si legge dalla Croazia, la Dinamo Zagabria ha bisogno ora di incassare circa 10 milioni per pareggiare la situazione a bilancio. Secondo quanto riportato dal giornalista croato Lovre Nikolac tramite la pagina Croatian Football sottolinea come il principale candidato a una partenza sia proprio Sergi Dominguez, già cercato dalla Lazio a inizio estate. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista, però, non cambia al momento la richiesta di Boban, ancora ferma sui 12 milioni. Evidentemente troppi per la Lazio, a meno di ulteriori sviluppi nelle ultime ore di mercato.