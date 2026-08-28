Calciomercato Lazio | Elliott verso la Spagna: è in trattativa con il Valencia

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CALCIOMERCATO LAZIO - Harvey Elliott negli ultimi giorni era stato accostato a Lazio e Napoli, ma il suo futuro molto probabilmente non sarà in Italia. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, l'inglese è sempre più vicino ad approdare in Spagna, con il Valencia che ha impostato una trattativa con il Liverpool. Parti vicine, c'è ottimismo per il lieto fine della trattativa.