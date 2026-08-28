Calciomercato Lazio | Zhegrova, contatti tra le società? A Formello riflettono...

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CALCIOMERCATO LAZIO - Edon Zhegrova è il nome che potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato in casa Lazio. Il suo profilo era emerso nella giornata di ieri, ma aveva trovato immediatamente trovato la smentita da parte della società biancoceleste. A rilanciarlo in queste ore è stato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha fatto sapere di alcuni contatti esplorativi avviati tra la Lazio e la Juventus per valutare un possibile trasferimento dell'esterno kosovaro.

LA SITUAZIONE A FORMELLO - Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, l'agente di Zhegrova lo aveva proposto dalle parti di Formello. Il suo futuro in bianconero è in bilico e nella Capitale potrebbe tornare a essere una figura centrale, spogliandosi dei panni di comprimario che ha indossato nell'ultima stagione a Torino. In questo momento sono in corso delle riflessioni dalle partio di Formello, vista anche la posizione di Cancellieri che, come svelato da Alberto Abbate a Radio Laziale, potrebbe esser escluso dalla lista dopo aver rifiutato il trasferimento al Genoa.