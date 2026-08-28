Calciomercato Lazio | Fabiani non molla Harder: ok dell'attaccante, ma dipende...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Harder. L'idea di base del club rimane quella di farlo entrare a fronte della cessione di Ratkov che, tra tutti, sembra essere il calciatore più vicino alla cessione. Per lui non mancano le pretendenti: non solo Siviglia e Tolosa, ma anche il Levante avrebbe chiesto informazioni sul calciatore.

Tuttavia, non è da escludere che lo "spazio" necessario per l'ingresso del talento del Lipsia possa farlo Dia: a fronte della giusta offerta, infatti, la società certamente non tratterrebbe il calciatore, a maggior ragione dopo l'arrivo di Pinamonti. Quando manca una manciata di giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, insomma, gli scenari sono praticamente tutti ancora aperti: la Lazio potrebbe rimanere così com'è, senza uscite né ulteriori ingressi; potrebbe cedere uno tra Ratkov e Dia, o addirittura entrambi.

In tutti i casi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il ds Fabiani tiene la porta aperta ad Harder, che avrebbe dato il proprio ok al trasferimento in biancoceleste. Il tempo a disposizione prima del gong finale - martedì 1° settembre terminerà la sessione estiva - non è molto, il mercato stringe e le operazioni in entrata sembravano concluse con l'arrivo di Sutalo e Pinamonti. Tuttavia, ad oggi, non si escludono neanche arrivi last minute.

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