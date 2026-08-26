Lazio, Pinamonti è arrivato a Formello: ora le visite mediche - FT&VD
26.08.2026 18:04 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Ecco Andrea Pinamonti. Il nuovo centravanti della Lazio è arrivato al Centro Sportivo di Formello intorno alle 18 per svolgere le visite mediche con il club biancoceleste. Dopo di che apporrà la firma sul contratto. Di seguito le immagini de Lalaziosiamonoi.it.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.