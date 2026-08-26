Lazio, Romagnoli può rimanere: decisivi il silenzio da Bergamo e il poco tempo

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli e la Lazio, atto terzo. Dopo il primo arrivo ad Auronzo c’era stata la permanenza a sorpresa alla fine di gennaio, quando il centrale aveva già salutato tutti. E, ora, potrebbe esserci ancora una volta un mancato addio verso il terzo atto di una storia tra Romagnoli e Lazio comunque destinata a concludersi presto o tardi.

La pista che avrebbe dovuto portare Romagnoli in Qatar per indossare la maglia dell’Al-Sadd sembra essersi infatti al momento cancellata quasi del tutto, mentre l’Atalanta rimane una possibilità tutta da verificare, come ribadisce il Messaggero oggi. Senza una cessione di Kolasinac o di un altro centrale la chiamata della squadra di Sarri non arriverà mai alla Lazio.

Che, quindi, potrebbe contare ancora su Romagnoli da qui alla scadenza di un contratto che a oggi è impossibile da rinnovare. A indirizzare verso una permanenza con data di scadenza anche il fatto che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, se dovesse uscire Romagnoli la Lazio avrebbe pochissimo tempo per trovare un sostituto all’altezza.