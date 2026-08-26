Lazio, il reparto offensivo costa: 50 milioni e la speranza dell'uomo giusto

RASSEGNA STAMPA - E alla fine arriva Pinamonti. Gattuso avrà il suo attaccante, mentre la Lazio spera di aver trovato finalmente il degno erede di Ciro Immobile. Come riporta il Corriere dello Sport, il reparto offensivo biancoceleste sta diventando pian piano il più dispendioso: Dia, Noslin e Ratkov pesano complessivamente per quasi 40 milioni. Con l’arrivo di Pinamonti, la cifra potrebbe superare addirittura quota 50. La speranza, questa volta, è di aver trovato l’uomo giusto.

autore Chiara Scatena Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa. ChiaraScatena