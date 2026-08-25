Vocalelli 'boccia' Pinamonti: "L'ideale per una Lazio da metà classifica"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Opinionista di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato anche della Lazio e, in particolare, dell'acquisto, sempre più vicino, di Andrea Pinamonti. Ecco le parole del giornalista:

“Pinamonti? Attaccante per una Lazio da 8°, 9° o 10° posto, target giusto per la Lazio di oggi. Non dico Piola, ma la Lazio di Chinaglia, Giordano, Klose, Ridle, Casiraghi, Immobile, era diversa. Questa è una Lazio da metà classifica che può ambire ad arrivare settima se le cose dovessero giurare in un certo modo. Se le cose ti girano male può anche arrivare undicesima o dodicesima e Pinamonti è il target per questa Lazio”.