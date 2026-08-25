Bologna - Lazio, esodo biancoceleste al Dall'Ara: l'omaggio della società - VD

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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La trasferta di Bologna è stata protagonista di un vero e proprio esodo biancoceleste. I tifosi della Lazio hanno riempito il settore ospiti e hanno regalato uno spettacolo unico che la società ha deciso di omaggiare con un post sui propri canali social ufficiali.

"The heartbet" si legge su Instagram nella descrizione del reel che mostra i laziali in azione durante la scenografia organizzata direttamente con le maglie biancocelesti rivolte al cielo. Ad accompagnare lo spettacolo il coro da brividi "Lazio! Lazio!", per inaugurare al meglio l'inizio di una stagione che si preannuncia complicata, in cui però non mancherà il supporto della gente laziale in tutte le prossime trasferte dei biancoblù.