Calciomercato Lazio | Pinamonti, oggi giorno decisivo? La situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - Andrea Pinamonti è pronto a diventare un nuovo attaccante della Lazio. A meno di sorprese o 'brusche frenate'. La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per arrivare alla quadra, come riportato anche dal Corriere dello Sport. Nella giornata di ieri è arrivato a Formello l'agente del calciatore Beppe Riso. Procuratore tra i tanti anche di Frattesi, Cataldi e Rovella. Ha parlato con Lotito spingendolo a cambiare l'offerta e avvicinarsi ulteriormente alle pretese del Sassuolo.

LA TRATTATIVA - A complicare la vita della Lazio sono le limitazioni sul mercato, che hanno spinto biancocelesti e neroverdi a esplorare anche la pista di un basso titolo definito con bonus altissimi e facili da raggiungere. Alla fine si è tornati al punto di partenza. Almeno per quanto riguarda la formula. La trattativa è stata impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra complessiva dovrebbe essere sui 14 milioni di euro: di questi 3 o 4 da versare subito nella casse del Sassuolo, cambiando quindi anche l'esborso che tra un anno la Lazio ha garantito verserà agli emiliani.

GIORNATA DECISIVA - Una trattativa impostata sulla base della fiducia e che procede spedita. La giornata di oggi dovrebbe essere l'ultima, quella decisiva. La sensazione è che si possa chiudere con l'arrivo del calciatore previsto già nelle prossime ore.